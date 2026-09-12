Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 06:10

Атака ВСУ унесла жизнь человека в Белгородской области, 4 из 14 раненых — дети

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Один человек погиб, ещё 14 жителей Белгородской области получили ранения в результате атак за прошедшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, среди пострадавших есть четверо детей. Атаки затронули Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа.

«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек, среди которых четверо детей», — написал глава региона.

Четверо пострадавших — двое взрослых и двое детей — находятся в тяжёлом состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь, а при необходимости пациентов готовы направить на лечение в федеральные клиники.

FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, трое пострадали
FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, трое пострадали

Ранее Life.ru сообщал, что при налёте беспилотников на Белгородскую область пострадал мирный житель. Удары ВСУ пришлись по нескольким округам региона, были повреждены автомобили, жилые дома и другие объекты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar