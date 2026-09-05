Атака ВСУ унесла жизни пяти человек в ЛНР, в их числе — подросток

В Луганской Народной Республике за минувшие сутки погибли пять человек, ещё пятеро получили ранения в результате атак и происшествий. Печальные известия сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Тяжелые сутки для нашей республики: погибли пять человек, среди них подросток, ещё пятеро ранены», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

По его словам, в Брянке беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате погибли 23-летняя девушка и её 63-летняя мать.

В Луганске в Артёмовском районе под удар попала машина: погиб 35-летний мужчина, ещё один человек получил ранения. В Кременском муниципальном округе после атаки по автомобилю пострадала супружеская пара, а в Северодонецке ранения получила 68-летняя женщина.

Кроме того, в городском округе Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист. Ещё один смертельный случай произошёл в Краснодонском муниципальном округе — там при взрыве погиб 14-летний подросток, а 13-летний школьник был ранен.

Глава ЛНР призвал жителей быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и напомнил родителям о необходимости объяснить детям правила безопасности.

По словам Пасечника, за сутки также были повреждены автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в девяти муниципалитетах. На местах работают экстренные службы и следователи.

Ранее сообщалось, что двое медиков и супружеская пара погибли из-за удара ВСУ по Шебекино. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения.