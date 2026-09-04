Били по скорой, мотоциклистам и энергетикам: Восемь человек ранены в ЛНР при ударах ВСУ

Восемь мирных граждан получили ранения за минувшие сутки в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 4 сентября.

В городе Рубежное под удар попала бригада медиков. Пострадали водитель и фельдшер кареты скорой помощи. Там же осколочные травмы получил 59-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде.

В Сватовском округе ранен 18-летний молодой человек. Кроме того, на трассе Белокуракино — Сватово дрон атаковал легковую машину, в результате чего травмы зафиксированы у 41-летнего водителя.

В Славяносербском округе противник нанес удар по энергообъекту. Там пострадал один из работников. В Кременском округе беспилотник спикировал на движущийся мотоцикл: ранения получили женщина 54 лет и мужчина 57 лет.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую врачебную помощь. Также за сутки атакам подверглись автомобили и гражданская инфраструктура в Луганске, Ровеньках, Кировске, Первомайске, Северодонецке, Стаханове и нескольких муниципальных округах.

По данным главы республики, силами противовоздушной обороны и мобильными группами над территорией ЛНР было уничтожено около 40 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что двое медиков и супружеская пара погибли из-за удара ВСУ по Шебекино. Ещё трое мужчин получили осколочные ранения.