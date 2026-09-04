Бросились на крики о помощи: Врач и фельдшер скорой погибли в Шебекине при повторном взрыве

Врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина погибли при повторном взрыве, когда пытались помочь жителям Шебекино. Обстоятельства трагедии раскрыл главный врач белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров в соцсети VK.

Бригада возвращалась на подстанцию после выполненного вызова, когда медики услышали взрыв во дворе одного из домов. Следом раздались крики о помощи. Донецкий и Кузьмина остановили машину и сразу направились к пострадавшим. В этот момент произошёл второй взрыв, который оборвал жизни сотрудников скорой.

Жиров назвал погибших мужественными людьми, до последнего остававшимися верными профессиональному долгу. Он выразил соболезнования их родным, детям и коллегам.

Как сообщалось накануне, четыре человека погибли в результате удара по Шебекино Белгородской области. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи и супружеская пара.