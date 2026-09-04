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Опубликовано 4 сентября, 10:16

Бросились на крики о помощи: Врач и фельдшер скорой погибли в Шебекине при повторном взрыве

Медики в Шебекине погибли при повторном взрыве во время помощи жителям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Врач Дмитрий Донецкий и фельдшер Любовь Кузьмина погибли при повторном взрыве, когда пытались помочь жителям Шебекино. Обстоятельства трагедии раскрыл главный врач белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров в соцсети VK.

Бригада возвращалась на подстанцию после выполненного вызова, когда медики услышали взрыв во дворе одного из домов. Следом раздались крики о помощи. Донецкий и Кузьмина остановили машину и сразу направились к пострадавшим. В этот момент произошёл второй взрыв, который оборвал жизни сотрудников скорой.

Жиров назвал погибших мужественными людьми, до последнего остававшимися верными профессиональному долгу. Он выразил соболезнования их родным, детям и коллегам.

Погибшие в Шебекино медики бросились спасать людей после первого взрыва
Погибшие в Шебекино медики бросились спасать людей после первого взрыва

Как сообщалось накануне, четыре человека погибли в результате удара по Шебекино Белгородской области. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи и супружеская пара.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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