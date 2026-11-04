Три мирных жителя погибли, ещё четверо получили ранения в результате атак украинских беспилотников на несколько округов Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«ВСУ продолжают атаки на регион. Погибли три мирных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Самый тяжёлый эпизод произошёл в посёлке Отрадовском Краснояружского округа. Там беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего погибла семейная пара. Ещё одной жертвой стал мужчина в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По данным властей, 3 ноября его грузовик атаковал FPV-дрон.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения рук, ног и спины после детонации беспилотника. Пострадавшего доставили в районную больницу, откуда планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Ещё один мужчина пострадал при взрыве дрона в селе Казинка Валуйского округа. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Под удар также попал частный дом в селе Стригуны Борисовского округа. Раненной при атаке женщине госпитализация не потребовалась. В селе Солдатское Ракитянского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель с осколочными ранениями лица самостоятельно обратился в больницу. Его также планируют перевести в Белгород.