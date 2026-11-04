В Омской области объявлена беспилотная опасность
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Режим беспилотной опасности объявлен в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона просит жителей соблюдать меры безопасности и докладывать о всех происшествиях в экстренные службы.
«По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Ранее режим беспилотной опасности объявили в Тюменской области. При обнаружении БПЛА граждан просили выйти из его зоны видимости и обратиться в экстренные службы.