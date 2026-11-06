Танкер «Афрамакс Рио», подвергшийся атаке безэкипажных катеров у побережья Сочи в октябре, получил сквозные повреждения двух резервуаров. Из-за скопившейся внутри нефтеводяной смеси возникла угроза масштабного загрязнения Чёрного моря.

Согласно судебным материалам, повреждены балластный танк № 4 и грузовой танк № 6 по правому борту. При этом на судне находилось около двух тысяч кубометров нефтеводяной смеси, что создавало высокий риск попадания нефтепродуктов в акваторию.

В настоящее время аварийный танкер под флагом Либерии находится у причала нефтегавани «Шесхарис» в Новороссийске. Экипажа на борту нет, а спасательные службы продолжают следить за состоянием судна и обеспечивать его безопасное нахождение на плаву.

Для предотвращения возможного загрязнения моря место стоянки танкера окружили боновыми заграждениями. Они предназначены для сдерживания нефтепродуктов в случае утечки. Спасательные суда и аварийные бригады продолжают дежурство у повреждённого судна.

Атака на «Афрамакс Рио» произошла вечером 6 октября. После ударов безэкипажных катеров на судне вспыхнул пожар, сопровождавшийся открытым горением нефти. На борту находились 23 моряка — граждане Индии. Всех удалось эвакуировать, предварительно, никто не пострадал.