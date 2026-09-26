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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:35

Атаку с 12 жертвами в Пакистане совершил террорист-смертник

Dawn: Смертник взорвался у полицейского блокпоста в Пакистане, уже 12 погибших

Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER

Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER

Число погибших в результате взрыва у полицейского блокпоста в Пакистане увеличилось до 12 человек. Атаку, по данным газеты Dawn со ссылкой на полицию, совершил террорист-смертник.

Взрыв произошёл возле объекта правоохранителей. По предварительной информации, нападавший приблизился к блокпосту и привёл в действие взрывное устройство. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Число жертв теракта у мечети в Пакистане выросло до 21
Число жертв теракта у мечети в Пакистане выросло до 21

Напомним, сегодня в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе страны произошёл взрыв. Пострадало около 30 человек. Обстоятельства, причина и возможные организаторы пока неизвестны. Регион Хайбер-Пахтунхва, где произошло ЧП, остаётся одним из самых неспокойных в Пакистане.

Больше новостей о терактах, нападениях и работе правоохранительных органов — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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