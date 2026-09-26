Reuters: При взрыве в Пакистане погибли 11 человек, ещё 30 ранены

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана. Ещё 30 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местную экстренную службу Rescue 1122.

Взрыв прогремел в субботу, 26 сентября. Информация о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм пока не приводится.

Обстоятельства произошедшего также уточняются. На данный момент Reuters не сообщает ни о точном месте взрыва в пределах Дера-Исмаил-Хана, ни о его причине. Данных о возможных организаторах также пока нет.

Дера-Исмаил-Хан находится в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая в последние годы остаётся одним из наиболее неспокойных регионов Пакистана. Здесь регулярно происходят нападения на сотрудников полиции и других силовых структур.

В частности, в январе 2026 года в Дера-Исмаил-Хане смертник подорвал себя во время свадебной церемонии в доме представителей местного комитета мира. Тогда погибли пять человек, ещё семь получили ранения.

Ранее Life.ru сообщал о теракте возле мечети в пакистанском Кохате 18 сентября. По последним данным, погибли 31 человек (включая восьмерых нападавших), ещё 103 получили ранения. Нападение произошло во время пятничной молитвы на территории комплекса, где расположены полицейские объекты.