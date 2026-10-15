Атакует все органы без разбора: коварная болезнь стала чаще поражать юношей и девушек

Врачи фиксируют рост выявления системной красной волчанки среди несовершеннолетних. Увеличение показателей связано с развитием ранней медицинской диагностики, пишет SHOT.

Главным внешним фактором, запускающим патологический процесс при наследственной склонности, выступает ультрафиолетовое излучение. Дополнительными катализаторами нарушений становятся гормональная перестройка пубертатного периода, тяжёлые эмоциональные потрясения и перенесённые инфекции, включая ковид.

Ревматолог Александр Елонаков отметил, что диагноз ставят даже грудным младенцам, однако пик приходится на возрастную категорию от 15 до 40 лет. Девушки сталкиваются с патологией примерно в десять раз активнее юношей, но у пациентов мужского пола она протекает значительно сложнее.

При таком расстройстве защитные силы организма начинают разрушать собственные структуры, повреждая практически любые внутренние органы. Защитные белки воспринимают здоровые клеточные соединения как чужеродные агенты.

Несмотря на тяжесть, патология остается довольно редкой: около полусотни инцидентов на миллион жителей. Ведущие профильные медицинские центры за год обычно принимают лишь порядка десяти новых пациентов.

Волчанка — это общее название для группы заболеваний, но в современной медицине под этим термином чаще всего подразумевают системную красную волчанку (СКВ). Это хроническое аутоиммунное заболевание. При волчанке иммунная система человека, которая в норме защищает организм от бактерий и вирусов, начинает ошибочно атаковать собственные здоровые ткани и органы. Этот процесс вызывает хроническое воспаление, которое приводит к повреждению клеток, опуханию и боли

Ранее стало известно, что около 2,3 млн случаев рака, выявленных в мире в 2024 году, были связаны с инфекциями. Это примерно 12% от всех новых онкологических диагнозов.