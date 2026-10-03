Учёные связали 2,3 млн случаев рака с обычными инфекциями

Около 2,3 млн случаев рака, выявленных в мире в 2024 году, были связаны с инфекциями. Это примерно 12% от всех новых онкологических диагнозов, сообщили учёные Международного агентства по изучению рака (IARC) в исследовании для The Lancet Oncology.

Авторы проанализировали влияние 12 инфекционных агентов, способных вызывать рак у человека. В список вошли вирусы, бактерии и паразиты. Исследование основывается на данных глобальной онкологической базы IARC.

Наибольшее число случаев пришлось на бактерию Helicobacter pylori — около 760 тыс. Она прежде всего связана с развитием рака желудка. Ещё примерно 750 тыс. случаев исследователи отнесли к вирусу папилломы человека. ВПЧ может приводить к раку шейки матки, а также некоторым опухолям анальной области, половых органов, головы и шеи.

Вирус гепатита B, по подсчётам учёных, стал причиной примерно 360 тыс. случаев рака, преимущественно печени. С вирусом Эпштейна — Барр связали около 260 тыс. случаев. Он может способствовать развитию рака носоглотки, некоторых опухолей желудка и лимфомы Ходжкина. На вирус гепатита C пришлось ещё около 160 тыс. случаев, главным образом рака печени.

Пять этих инфекций вместе дают почти всё мировое бремя онкологических заболеваний, связанных с инфекционными агентами.

Исследователи также выявили значительную разницу между регионами. На Восточную Азию пришлось 42% всех связанных с инфекциями случаев рака. Там основную роль играют Helicobacter pylori и гепатит B. Высокие показатели также отмечены в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

Более трёх четвертей таких случаев выявили в странах с низким и средним уровнем дохода. Учёные связывают эту разницу в том числе с доступностью вакцинации, диагностики и лечения инфекций.

Значительную часть подобных опухолей можно предотвратить. Против ВПЧ и гепатита B существуют профилактические вакцины, Helicobacter pylori можно выявлять и лечить, а для гепатита C применяется противовирусная терапия. Авторы также указывают на необходимость скрининга заболеваний, связанных с ВПЧ. При этом эффективной вакцины против вируса Эпштейна — Барр пока нет.

В новом исследовании учёные расширили перечень известных связей между инфекциями и раком. В анализ впервые включили ещё 16 таких сочетаний, в том числе опухоли, связанные с ВИЧ и полиомавирусом клеток Меркеля. Исследователи также учли новые данные о связи вируса Эпштейна — Барр с раком желудка.

Ранее сообщалось, что первые онкопациенты в России начали бесплатно получать по ОМС индивидуальные терапевтические вакцины и CAR-T-клеточную терапию. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что такие технологии включили в программу государственных гарантий. В России развивают несколько препаратов, включая персонализированные вакцины «Неоонковак» и «Онкопепт», а также разработки «Онкорна» и «ЭнтероМикс». При этом их статус различается: часть препаратов уже начали применять по определённым показаниям, другие продолжают проходить исследования. Терапевтические онковакцины, в отличие от профилактических вакцин против ВПЧ или гепатита B, предназначены для борьбы с уже возникшей опухолью.