Германия ежедневно сталкивается со шпионажем, диверсиями и кибератаками, направленными на разрушение инфраструктуры и дестабилизацию общества. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Bild.

По словам министра, на территории Европы фактически сформировался «теневой фронт», участники которого пытаются ослабить государства без прямого военного столкновения. Их действия, как утверждает Добриндт, направлены не только против стратегических объектов, но и на подрыв доверия граждан к властям.

«Германия подвергается атакам. Днём и ночью. Тайно. В тени», — заявил глава МВД ФРГ.

Масштабы предполагаемых угроз отражает статистика немецких правоохранительных органов. По данным МВД, с начала 2026 года в стране зарегистрировали 285 преступлений, связанных со шпионажем, а также 216 случаев саботажа железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

На этом фоне Берлин усиливает защиту критически важных объектов. В 2027 году подразделения федеральной полиции по борьбе с беспилотниками планируют расширить до тысячи сотрудников. На современное оборудование для них предусмотрено 150 миллионов евро. Кроме того, новые полномочия позволят правоохранителям активнее противодействовать кибератакам.

«Любой, кто нападает на нас, должен знать: мы будем защищаться и нанесём ответный удар», — предупредил Добриндт.

Ранее Life.ru писал, что в Германии с начала 2026 года зафиксировали 165 предполагаемых диверсий. Тогда, по информации Spiegel, больше всего подозрительных происшествий зарегистрировали в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Баварии. Среди них были повреждения линий электропередачи, железнодорожной инфраструктуры и поджоги.