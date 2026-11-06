У пациентов с ишемической болезнью сердца удалось заметно уменьшить объём атеросклеротических бляшек с помощью интенсивной терапии против холестерина. За полтора года лечения у некоторых участников исследования жировые отложения в коронарных артериях сократились более чем на 20%. Результаты работы датских учёных опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В исследовании участвовали 104 человека с выраженным сужением сосудов сердца. Ранее они не принимали статины. Добровольцев разделили на две группы: одним назначили аторвастатин, другим — комбинацию розувастатина и эзетимиба. Состояние артерий проверяли с помощью компьютерной томографии.

Через 18 месяцев выяснилось, что сочетание двух препаратов снизило уровень «плохого» холестерина на 65%, тогда как лечение одним лекарством — на 38%. Различия обнаружились и в состоянии сосудов.

При комбинированной терапии общий объём бляшек уменьшился на 21,1%, а в группе аторвастатина — на 13,6%. Ещё заметнее изменились мягкие, некальцинированные отложения: их объём сократился на 28,2% и 20% соответственно.

Положительные изменения общего объёма бляшек зафиксировали у 90% участников, получавших два препарата. Среди пациентов на стандартной схеме лечения таких оказалось 75%.

Авторы считают, что выраженное снижение холестерина может не только замедлять развитие атеросклероза, но и способствовать частичному уменьшению уже сформировавшихся отложений. При этом исследование оценивало изменения на томографических снимках, а не частоту инфарктов или смертность.

Учёные подчёркивают, что результаты получены на сравнительно небольшой группе пациентов с уже диагностированной болезнью сердца. Поэтому делать выводы о пользе такой схемы для всех людей с повышенным холестерином пока нельзя. Выбор препаратов и интенсивности лечения должен оставаться за врачом.

Ранее Life.ru сообщал, что с сентября в России расширили оценку сердечно-сосудистых рисков при диспансеризации. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в программу включили определение уровня липопротеина, а также дополнительные показатели, позволяющие оценивать вероятность ишемической болезни сердца. Для некоторых пациентов предусмотрена оценка коронарного кальция по ранее выполненной компьютерной томографии грудной клетки.