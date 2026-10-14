«Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Пабло Барриос забил уже на первой минуте, а за 11 минут до конца основного времени Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев.

Барриос открыл счёт на 53-й секунде встречи. Англичане пытались отыграться, но на 74-й минуте оказались в меньшинстве: французский защитник Лени Йоро получил красную карточку после вмешательства VAR. Пять минут спустя Лукман отправил второй мяч в ворота гостей.

Встреча началась с минуты молчания в память о матери капитана «Атлетико» Коке, которая скончалась во вторник. Сам полузащитник не смог помочь команде. Во время церемонии главный тренер мадридцев Диего Симеоне не скрывал эмоций, а болельщики проводили её продолжительными аплодисментами. «Атлетико» довёл матч до победы, а «Манчестер Юнайтед» так и не нашёл способа вернуться в игру после удаления Йоро.

А ранее в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов турецкий «Галатсарай» потерпел поражение от испанской «Барселоны» со счётом 1:4. Единственный гол «Галатасарая» забил российский полузащитник Алексей Батраков. Он открыл счёт на 28-й минуте, когда его удар задел защитника «Барселоны» Жерара Мартина и оказался в воротах. Шесть минут спустя Барыш Йылмаз удвоил преимущество испанцев после углового, но судья отменил гол из-за офсайда. Равенство восстановил Жоау Канселу на 43-й минуте. После перерыва «Барселона» упрочила своё преимущество благодаря голам Фермина Лопеса, Энтони Гордона и Карима Адейеми.