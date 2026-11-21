Атмосферное давление в Москве может подняться до 747 мм ртутного столба к четвергу, 26 ноября. Однако до этого дня показатель будет оставаться ниже нормы, предупредила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в ближайшие дни давление в столице начнёт постепенно расти. Возвращение к нормальным значениям ожидается примерно через пять суток, рассказала специалист.

«Атмосферное давление будет постепенно повышаться и придёт в норму только через пять дней. 747 миллиметров ртутного столба», — сообщила Паршина ТАСС.

Для сравнения, ещё 20 ноября барометры в Москве показывали 730 мм ртутного столба. Таким образом, согласно прогнозу специалиста, к середине следующей недели показатель может увеличиться на 17 мм.

Ранее москвичей предупреждали о резком повышении атмосферного давления на 14 мм ртутного столба за сутки. В прогнозе на 14–15 ноября синоптик объяснял перепад сменой циклона антициклоном. Специалисты также обращали внимание на возможное ухудшение самочувствия метеозависимых жителей столицы.