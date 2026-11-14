Циклон уходит, головная боль остаётся: Жителей столичного региона ждёт тяжёлый погодный перепад
Москвичей предупредили о головных болях из-за скачка давления на 14 мм рт. ст.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Резкий рост атмосферного давления в Москве и Подмосковье в выходные 14–15 ноября может обернуться головными болями и ухудшением самочувствия. Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.
По прогнозу синоптика, всего за сутки атмосферное давление в столице поднимется на 14 мм ртутного столба — с 739 до 753 мм. Такие изменения способны вызвать неприятные ощущения у людей, чувствительных к переменам погоды.
«Метеочувствительные люди — и гипертоники, и сердечники — будут ощущать недомогание, возможно, спазмы сосудов и головные боли», — пояснила Позднякова.
Специалист посоветовала жителям столичного региона заранее подготовиться к погодным переменам и внимательнее отнестись к своему здоровью.
Причиной скачка давления станет смена атмосферных процессов. В субботу погоду ещё будет определять циклон, а в воскресенье на смену ему придёт антициклон. Вместе с ростом давления в регионе ожидаются прояснения и прекращение осадков.
Ранее Life.ru рассказывал, как пережить резкие перепады атмосферного давления. Врач Ольга Уланкина объясняла, почему перемены погоды могут сопровождаться ухудшением самочувствия и что помогает легче переносить такие дни.