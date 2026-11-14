Резкий рост атмосферного давления в Москве и Подмосковье в выходные 14–15 ноября может обернуться головными болями и ухудшением самочувствия. Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.

По прогнозу синоптика, всего за сутки атмосферное давление в столице поднимется на 14 мм ртутного столба — с 739 до 753 мм. Такие изменения способны вызвать неприятные ощущения у людей, чувствительных к переменам погоды.

«Метеочувствительные люди — и гипертоники, и сердечники — будут ощущать недомогание, возможно, спазмы сосудов и головные боли», — пояснила Позднякова.

Специалист посоветовала жителям столичного региона заранее подготовиться к погодным переменам и внимательнее отнестись к своему здоровью.

Причиной скачка давления станет смена атмосферных процессов. В субботу погоду ещё будет определять циклон, а в воскресенье на смену ему придёт антициклон. Вместе с ростом давления в регионе ожидаются прояснения и прекращение осадков.