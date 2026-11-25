На строящемся в Санкт-Петербурге атомном ледоколе «Чукотка» начались испытания паротурбинных установок. Судостроители впервые подали на турбины пар от ядерных реакторов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На ледоколе «Чукотка» стартовали испытания паротурбинных установок. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Сейчас реакторы работают примерно на 5% своей мощности. Этого достаточно для прогрева трубопроводов и запуска турбин. Оба реактора разработали и изготовили в России, срок их службы составляет 40 лет.

Следующим важным этапом станут заводские ходовые испытания, во время которых специалисты проверят работу энергетической установки в движении. После завершения испытаний атомоход передадут заказчику.

«Чукотка» — пятый универсальный атомный ледокол проекта 22220. Его предшественники — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — уже обеспечивают проводку судов по Северному морскому пути.

До конца 2026 года Балтийский завод также планирует спустить на воду шестой атомоход серии — «Ленинград». Одновременно на предприятии продолжается строительство ледокола «Сталинград».