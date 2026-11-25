Атомное сердце забилось: Новый ледокол «Чукотка» приблизился к выходу в море
На новом российском атомном ледоколе «Чукотка» запустили реакторы
Ледокол «Чукотка». Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
На строящемся в Санкт-Петербурге атомном ледоколе «Чукотка» начались испытания паротурбинных установок. Судостроители впервые подали на турбины пар от ядерных реакторов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
На ледоколе «Чукотка» стартовали испытания паротурбинных установок. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Сейчас реакторы работают примерно на 5% своей мощности. Этого достаточно для прогрева трубопроводов и запуска турбин. Оба реактора разработали и изготовили в России, срок их службы составляет 40 лет.
Следующим важным этапом станут заводские ходовые испытания, во время которых специалисты проверят работу энергетической установки в движении. После завершения испытаний атомоход передадут заказчику.
«Чукотка» — пятый универсальный атомный ледокол проекта 22220. Его предшественники — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — уже обеспечивают проводку судов по Северному морскому пути.
До конца 2026 года Балтийский завод также планирует спустить на воду шестой атомоход серии — «Ленинград». Одновременно на предприятии продолжается строительство ледокола «Сталинград».
Ранее Life.ru рассказывал, как устроены атомные ледоколы и почему их не нужно заправлять годами. Установленные на судах проекта 22220 реакторы РИТМ-200 способны работать около семи лет без перезагрузки ядерного топлива. Благодаря мощной энергетической установке и особой конструкции корпуса такие атомоходы могут преодолевать лёд толщиной до трёх метров.