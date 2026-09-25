Как работает атомный ледокол и почему его не заправляют годами Оглавление Как работает атомный ледокол простыми словами Почему атомный ледокол не нужно постоянно заправлять Что находится внутри современного атомного ледокола Как атомный ледокол ломает лёд Зачем ледоколу балласт и почему он может менять осадку Может ли атомный ледокол плавать семь лет без остановки Безопасно ли находиться рядом с атомным реактором на ледоколе Чем атомный ледокол отличается от дизельного Сколько атомных ледоколов у России в 2026 году Почему атомные ледоколы особенно нужны в Арктике Главное об атомном ледоколе Частые вопросы об атомных ледоколах Как атомный ледокол ломает лёд, как работает его ядерный реактор, чем атомоход отличается от дизельного судна и почему ядерного топлива хватает на годы. Атомные ледоколы позволяют обеспечивать круглогодичную навигацию в сложных ледовых условиях Арктики. Обложка © РИА Новости / Павел Львов

28 сентября в России отмечают День работника атомной промышленности. Дата связана с распоряжением Государственного комитета обороны СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», принятым 28 сентября 1942 года. Один из самых наглядных примеров мирного атома — атомный ледокол. Life.ru объясняет, что находится внутри атомохода, как энергия урана добирается до гребных винтов и почему современному ледоколу не нужно регулярно заправляться топливом, как обычному кораблю.

Как работает атомный ледокол простыми словами

Главное заблуждение об атомном ледоколе состоит в том, что ядерный реактор якобы напрямую вращает винты. На самом деле между реактором и движителями находится целая энергетическая цепочка.

В активной зоне реактора идёт управляемая цепная реакция деления ядерного топлива. Она выделяет тепло. Вода первого контура забирает это тепло и циркулирует под высоким давлением, поэтому даже при температуре выше 300 градусов не закипает. Затем через парогенератор энергия передаётся воде другого контура, где уже образуется пар. Он вращает турбины, турбогенераторы производят электричество, а электрическая энергия поступает на гребные электродвигатели. Уже они вращают винты и двигают корабль.

Если совсем коротко, схема выглядит так: ядерное топливо → тепло → пар → турбина → электричество → электродвигатель → гребной винт.

Поэтому атомный ледокол по принципу получения энергии действительно напоминает атомную электростанцию, но конечным потребителем огромной мощности становится прежде всего электрическая силовая установка самого судна.

Почему атомный ледокол не нужно постоянно заправлять

Ядерного топлива современному атомному ледоколу хватает на годы работы без регулярной заправки главной силовой установки. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Обычный теплоход или дизельный ледокол должен брать на борт значительный запас топлива, а после его расходования — снова бункероваться. Для атомохода основной источник энергии другой.

Ядерное топливо обладает несопоставимо большей энергетической плотностью, чем обычное судовое топливо. Поэтому сравнительно компактной активной зоны реактора хватает не на дни или недели, а на годы работы.

На современных российских универсальных атомных ледоколах проекта 22220 установлены реакторы РИТМ-200. Срок эксплуатации их активной зоны составляет около семи лет. Это позволяет годами работать без перезагрузки ядерного топлива.

Но фраза «ледокол может семь лет не заправляться» требует уточнения. Это не означает, что корабль семь лет непрерывно находится посреди Северного Ледовитого океана и вообще не нуждается в портах.

Периодически требуется пополнять продукты, расходные материалы и другие запасы, проводить техническое обслуживание. Кроме того, на атомоходах предусмотрены резервные и аварийные дизельные генераторы.

Правильнее говорить так: атомному ледоколу не требуется регулярная заправка топливом для главной силовой установки, как дизельному судну. Ядерное топливо перегружают через несколько лет эксплуатации.

Что находится внутри современного атомного ледокола

Машинный зал атомного ледокола «Арктика»: энергия реакторов преобразуется в электричество, которое приводит в движение гребные электродвигатели. Фото © РИА Новости / Павел Львов

Хороший пример — ледоколы проекта 22220 типа «Арктика».

Их энергетическая установка включает два водо-водяных реактора РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Паротурбинная установка соединена с двумя главными турбогенераторами, а движение обеспечивают три гребных электродвигателя. Общая мощность на гребных валах составляет 60 МВт.

Здесь важно не путать цифры. Два реактора по 175 МВт дают тепловую, а не непосредственно двигательную мощность. После преобразования тепла в пар, механическую, а затем электрическую энергию на гребные валы передаётся до 60 МВт.

Каждый из трёх гребных электродвигателей современных ледоколов проекта 22220 имеет мощность около 20 МВт. В итоге три огромных винта должны создавать не столько рекордную скорость, сколько колоссальный упор — именно он нужен для работы во льдах.

Как атомный ледокол ломает лёд

Он не работает как гигантский нож, разрезающий ледяное поле острым носом.

Форма корпуса позволяет ледоколу вползать носовой частью на кромку льда, после чего огромная масса судна изгибает и разрушает ледяной покров. Гребные винты одновременно создают необходимую тягу, а форма корпуса помогает раздвигать обломки по сторонам.

Современный атомный ледокол проекта 22220 имеет длину 173,3 метра, ширину 34 метра и водоизмещение порядка 33,5 тысячи тонн. Мощность на валах достигает 60 МВт, скорость на чистой воде — около 22 узлов, а максимальная ледопроходимость заявлена до трёх метров.

При особо тяжёлой ледовой обстановке судно может работать набегами: отойти назад, снова двинуться вперёд и ещё раз навалиться на ледяное поле. Поэтому для ледокола критична не столько максимальная скорость, сколько возможность долго сохранять огромную тягу под высокой нагрузкой.

Именно здесь атомная энергетическая установка особенно полезна: корабль способен долго работать с большой мощностью без необходимости расходовать тысячи тонн дизельного топлива и регулярно искать возможность для дозаправки.

Зачем ледоколу балласт и почему он может менять осадку

Ледокол проекта 22220 может менять осадку с помощью балластной системы и работать как в глубоководной Арктике, так и на более мелководных участках. Фото © РИА Новости / Дмитрий Дубов

Ещё одна необычная особенность современных атомоходов проекта 22220 — двухосадочная конструкция.

Для работы в глубоководной Арктике судно принимает балластную воду и погружается глубже. Когда нужно зайти на мелководье, например в устья северных рек, часть балласта удаляется, осадка уменьшается.

Именно поэтому один и тот же атомоход способен выполнять работу, для которой раньше требовались ледоколы разных типов.

Может ли атомный ледокол плавать семь лет без остановки

Нет. Семилетний ресурс ядерного топлива и автономность корабля — разные вещи.

Даже если реактору не требуется новая загрузка топлива, экипажу нужны продукты и другие запасы, оборудованию — обслуживание и ремонт, самому кораблю — смена экипажа и выполнение регламентных работ.

Поэтому атомная установка практически снимает одно из главных ограничений обычного корабля — необходимость регулярно пополнять огромные запасы топлива, — но не делает судно полностью независимым от берега.

Безопасно ли находиться рядом с атомным реактором на ледоколе

Реакторная установка атомного ледокола отделена от экипажа несколькими уровнями инженерной и радиационной защиты. Фото © РИА Новости / Дмитрий Дубов

Реакторная установка отделена от экипажа системой физических и инженерных барьеров.

Между ядерным топливом и окружающей средой используются несколько уровней защиты: оболочки топливных элементов, оборудование и трубопроводы первого контура, защитная оболочка реакторной установки и конструктивная защита реакторного отсека. Кроме того, предусмотрены системы остановки реактора и отвода остаточного тепла.

Поэтому реакторный отсек — это не помещение, через которое моряки просто проходят по дороге в каюту. Это отдельный технологический комплекс со специальным режимом доступа, защитой и постоянным контролем параметров установки.

Чем атомный ледокол отличается от дизельного

Основное различие не в способе ломать лёд. И атомный, и дизель-электрический ледокол должны создавать большую тягу и использовать специально спроектированный корпус.

Разница прежде всего в источнике энергии.

Дизельному судну необходимо брать на борт большое количество топлива. Чем дольше рейс и выше требуемая мощность, тем больше его потребуется. Для ледокола это особенно чувствительно: движение через тяжёлый лёд требует высокой мощности в течение длительного времени.

У атомохода реактор позволяет получить огромный запас энергии из относительно небольшого объёма ядерного топлива. Поэтому такие корабли особенно удобны на дальних арктических маршрутах, где возможность обычной дозаправки ограничена.

Обратная сторона — атомная установка гораздо сложнее. Она требует специализированной инфраструктуры, подготовленного персонала, систем радиационной безопасности и специальных процедур обслуживания и обращения с ядерным топливом.

Сколько атомных ледоколов у России в 2026 году

На сентябрь 2026 года в действующий атомный ледокольный флот входят восемь судов: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» проекта 22220, а также «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Российский атомный ледокольный флот остаётся единственным таким флотом в мире.

Серия продолжает пополняться. На Балтийском заводе строятся новые атомоходы проекта 22220, включая «Чукотку», «Ленинград» и «Сталинград».

Почему атомные ледоколы особенно нужны в Арктике

Одна из главных задач атомных ледоколов — прокладывать канал во льдах и обеспечивать проводку других судов по арктическим маршрутам. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Ледокол нужен не просто для того, чтобы самому пройти через лёд. Его основная работа — создать канал и провести по нему другие суда.

Грузовое судно может иметь собственный высокий ледовый класс, но в сложной обстановке ему требуется ледокольная проводка. Атомоход прокладывает маршрут, помогает проходить тяжёлые участки и обеспечивает работу морских перевозок там, где обычное судоходство было бы сильно ограничено ледовой обстановкой.

Поэтому большая мощность и способность долго работать без бункеровки имеют в Арктике практический смысл. Там, где дизельному судну приходится считать запас топлива, атомоход ограничен прежде всего уже не энергетическим запасом реактора, а экипажем, провизией, техническим состоянием оборудования и планом рейса.

Главное об атомном ледоколе

Атомный ледокол можно представить как огромный электрический корабль, который возит с собой собственный ядерный источник энергии.

Реактор не вращает винты напрямую. Он выделяет тепло, с помощью которого получают пар, турбины и генераторы производят электричество, а уже оно приводит в движение гребные электродвигатели.

И именно поэтому атомоход не требуется регулярно «заправлять» так же, как дизельный корабль. В современных реакторах РИТМ-200 активная зона рассчитана примерно на семь лет эксплуатации. После этого проводится не обычная заправка из топливного шланга, а специальная операция по перегрузке ядерного топлива.

Так что способность атомного ледокола месяцами работать среди арктических льдов — не морская магия. Это результат одной очень длинной энергетической цепочки: уран нагревает воду, вода создаёт пар, пар вращает турбину, генератор даёт ток, а электрический двигатель заставляет три огромных винта толкать десятки тысяч тонн стали через лёд.

Частые вопросы об атомных ледоколах

Чем заправляют атомный ледокол? Основным источником энергии служит ядерное топливо с ураном. Оно находится в активной зоне реактора и не расходуется по принципу дизельного топлива, которое постоянно подаётся в двигатель.

Сколько атомный ледокол может работать без перезагрузки топлива? Для современных реакторов РИТМ-200 срок эксплуатации активной зоны составляет около семи лет. Это не означает семь лет непрерывного плавания без захода в порт.

Реактор напрямую вращает винты? Нет. Реактор производит тепло, затем пар вращает турбины, генераторы вырабатывают электричество, а электрические двигатели приводят в движение гребные винты.

Нужен ли атомному ледоколу дизель? Для основной тяги — нет. Однако дизельные генераторы используются как резервные и аварийные источники электроснабжения.

Какую толщину льда может преодолеть современный атомный ледокол? Для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 максимальная ледопроходимость заявлена до трёх метров.

Авторы Александра Новоселова