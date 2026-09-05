Путин: Россия получит ещё четыре атомных ледокола к 2030 году

Российский ледокольный флот к 2030 году пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта 22220 и сверхмощный атомоход «Россия». Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии запуска объектов проекта «Восток Ойл» по видеосвязи.

«Для круглогодичной навигации по трансарктическому транспортному коридору создаются новые ледоколы и суда ледового класса. Уже к 2030 году отечественный ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта «Арктика» и сверхмощный атомный ледокол «Россия», — сказал президент.

Новые суда должны обеспечить круглогодичное движение по арктическим маршрутам. Одновременно Россия продолжает развивать грузовой и аварийно-спасательный флот, а также спутниковую группировку и инфраструктуру северных портов.

По словам Путина, модернизация затронет порты Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также Тихого океана. Арктические морские терминалы планируется теснее связать с железнодорожной сетью и внутренними водными путями.

Президент отметил, что задача заключается в создании бесперебойной логистики между центральными регионами России, Уралом, Сибирью и Арктикой, включая каботажные и транзитные перевозки.

Развитие транспортного коридора будет идти параллельно с модернизацией арктических городов. Путин подчеркнул, что одним из приоритетов остаётся создание комфортных условий для жителей северных территорий, в том числе в рамках городских мастер-планов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о строительстве в Арктике новых объектов энергетики, включая малые атомные электростанции. Президент подчеркнул, что такие проекты должны обеспечить развитие удалённых территорий и новой инфраструктуры. По его словам, российские технологии малой атомной генерации не имеют аналогов в мире.