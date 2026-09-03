Путин рассказал о строительстве малых АЭС в Арктике

Новые объекты энергогенерации должны появиться в российской Арктике, в том числе малые атомные электростанции, не имеющие аналогов в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства подчеркнул, что атомной энергетике отводится важная роль не только в развитии удалённых территорий, но и в создании инфраструктуры для цифровой и платформенной экономики.

«Новые объекты генерации должны появиться в Арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире», — сказал Путин.

По словам Путина, дополнительные энергетические мощности понадобятся, в том числе для развития искусственного интеллекта и центров хранения и обработки данных. Планы по размещению такой инфраструктуры в Арктике и на Дальнем Востоке уже существуют и постепенно реализуются.

«Будем только наращивать работу на этом направлении», — подчеркнул президент.

Развитие малой атомной энергетики уже входит в долгосрочные планы России. На совещании по атомной отрасли 20 августа Путин сообщал, что в стране планируется ввести около 30 ГВт новых мощностей АЭС, включая малые станции. Современные атомные объекты должны появиться в том числе на Дальнем Востоке.

20 августа Путин поручил обеспечить готовность к серийному строительству как больших, так и малых атомных энергоблоков. Глава государства отметил, что России нужна линейка типовых решений, которые можно будет собирать фактически «в режиме конвейера».