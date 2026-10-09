Атомные станции не спасут: Франции предрекли крах заводов без российского газа

Полный запрет на импорт российского газа к концу 2027 года нанесёт серьёзный ущерб экономике Франции. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал Николай Новик, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

По его оценке, наиболее уязвимыми окажутся производства, которые зависят от голубого топлива. Среди них — химические предприятия и изготовители удобрений. Последствия затронут и фермерство, уже переживающее кризис, считает специалист. Под угрозой также окажутся стекольная и бумажная промышленность, а частично — металлургия.

Наличие атомных электростанций, по словам собеседника, не позволит стране избежать потрясений. Причина — особенности ценообразования на общем европейском рынке.

«Да, у Франции есть атомная энергетика, мы всё это знаем, но генерация атомная не защитит Францию от кризиса, потому что цену на энергоносители на общеевропейском рынке часто задают именно газовые станции», — подчеркнул он.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала сократить импорт российского газа до нуля. По её словам, доля поставок из РФ за четыре года снизилась с 45% до 12%. При этом утверждённый график предусматривает прекращение закупок СПГ по долгосрочным контрактам с января 2027-го, а трубопроводного топлива — осенью того же года.