Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» запустил ракету «Булава»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» стартовала из Охотского моря в направлении полигона Чижа в Архангельской области. Пуск выполнил экипаж атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» Тихоокеанского флота, сообщили в Минобороны России.

Крейсер запустил ракету «Булава». Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Ракету запустили из подводного положения в рамках боевой подготовки. Полигон Чижа расположен в Архангельской области и используется для испытаний ракетного вооружения. «Генералиссимус Суворов» — подводный ракетоносец проекта 955А «Борей-А» с бортовым номером К-553. Подлодку построили по проекту петербургского ЦКБ морской техники «Рубин».

Ранее Life.ru писал, что многоцелевая атомная подлодка К-573 «Новосибирск» Тихоокеанского флота поразила береговую и морскую цели в ходе планового учения в Тихом океане. Для поражения наземной мишени на камчатском полигоне Кура экипаж использовал крылатую ракету «Калибр». Цель находилась на расстоянии более 1200 километров. Вторую мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, поразили ракетой «Оникс». Она находилась на удалении свыше 170 километров от подлодки.