Атомный подводный крейсер «Новосибирск» поразила цель ракетой «Калибр» с 1200 км

Многоцелевая атомная подлодка К-573 «Новосибирск» Тихоокеанского флота поразила береговую и морскую цели в ходе планового учения в Тихом океане. Стрельбы проводились из подводного положения, сообщило Минобороны России.

Для поражения наземной мишени на камчатском полигоне Кура экипаж использовал крылатую ракету «Калибр». Цель находилась на расстоянии более 1200 километров. Вторую мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, поразили ракетой «Оникс». Она находилась на удалении свыше 170 километров от подлодки.

Безопасность учений обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота. Они закрыли район стрельб для гражданского судоходства и полётов авиации.

Ранее модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ лишился оборонительного вооружения, традиционно присутствовавшего в арсенале базовой модели. В кормовой части предыдущей версии самолёта установлен комплекс 9-К-502-II. Этот артиллерийский модуль включает пару двуствольных пушек ГШ-23 и предназначен для защиты от истребителей. На модернизированном бомбардировщике вместо пушек добавлен специальный отсек. Новая конструкция значительно улучшает плавучесть тяжёлого самолёта при аварийном приводнении.