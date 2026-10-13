Умный взрыв вместо очереди: Как «Цитадель» уничтожает БПЛА облаком осколков и экономит снаряды

Российский зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» продемонстрировал значительно меньший расход боеприпасов при уничтожении беспилотников по сравнению с обычными зенитными установками. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех в беседе с газетой «Известия».

«ЗАК «Цитадель» благодаря своей системе управления огнём и снарядам с управляемым подрывом продемонстрировал значительно меньший удельный расход боеприпасов на одну поражённую цель, чем стандартные артиллерийские зенитки. В отдельных случаях он кратно меньше», — рассказали в госкорпорации.

Комплекс самостоятельно обнаруживает беспилотники, сопровождает их и наводит вооружение. Для поиска воздушных целей используются оптические, инфракрасные и радиолокационные средства, позволяющие работать круглосуточно.

Особенность «Цитадели» — 30-миллиметровые снаряды с программируемым подрывом. Система рассчитывает точку на траектории беспилотника, после чего боеприпас взрывается и поражает цель облаком осколков. Благодаря этому, по данным разработчика, для уничтожения дрона требуется меньше выстрелов.

«Цитадель» предназначена для защиты стационарных объектов от беспилотников самолётного и мультикоптерного типов. В Ростехе отмечают, что её можно включать в общую систему эшелонированной противовоздушной обороны. Характеристики комплекса уже проверялись в боевых условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения ПВО получили новые комплексы «Цитадель» и «Зубр» для борьбы с беспилотниками. Техника поступила в том числе мобильным огневым группам. «Зубр» оснащён четырьмя пулемётами калибра 7,62 мм, а «Цитадель» использует более мощное 30-миллиметровое вооружение.