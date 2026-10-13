С модернизированного Ту-95МСМ убрали оборонительное вооружение

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ лишился оборонительного вооружения, традиционно присутствовавшего в арсенале базовой модели. Об этом изменении сообщили в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале Zvezdanews.

Прежняя версия воздушного судна несёт в кормовой части комплекс 9-К-502-II. Данная артиллерийская точка оснащается парой двуствольных пушек ГШ-23 и предназначается для сдерживания истребителей.

На обновлённом бомбардировщике вместо стволов смонтировали специализированный отсек. Новая конструкция существенно повышает плавучесть тяжелой машины при возможном аварийном приводнении.

Тактика применения дальней авиации за последние годы кардинально изменилась. Носители ядерного оружия наносят удары со значительного удаления от зоны боевых действий, оставаясь недосягаемыми для вражеских перехватчиков.

В связи с этим необходимость в хвостовом огневом рубеже полностью отпала. Конструкторское решение позволило облегчить конструкцию и перераспределить полезную нагрузку в пользу современных систем.

Также российский стратегический ракетоносец Ту-95МСМ получил обновлённое оборудование и астрономическую систему навигации, которая позволяет ориентироваться по звёздам. Самолёт оснастили новым бортовым комплексом связи и пилотажно-навигационным оборудованием. Также обновили двигатель и усилили винты.