Модернизированный «Медведь» Ту-95 получил «стеклянную кабину» и автопилот

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МСМ получил обновлённое оборудование и астрономическую систему навигации, которая позволяет ориентироваться по звёздам. Модернизированный «Медведь» показали в программе «Военная приёмка» на телеканале Zvezdanews.

Видео © Телеграм / Zvezdanews

Самолёт оснастили новым бортовым комплексом связи и пилотажно-навигационным оборудованием. Также обновили двигатель и усилили винты. Среди новшеств — системы наблюдения, работающие в различных диапазонах и режимах, а также возможности обработки информации непосредственно на борту и после завершения полёта. Самолёт получил «стеклянную кабину» с многофункциональными дисплеями.

«У каждого члена экипажа будут дисплеи многофункциональной индикации, на которые можно вывести практически любой параметр полёта самолёта», — объяснил лётчик-испытатель предприятия-разработчика, заметив, что в строевых Ту-95МС используют аналоговые приборы.

Астрономическая система навигации не зависит от спутников и использует положение звёзд для определения местоположения самолёта. Это расширяет возможности ориентирования при отсутствии спутниковых навигационных сигналов. Также глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ способен совершать полёт по запрограммированному маршруту без вмешательства лётчика. Что особенно важно с учётом прошлого «‎Медведя».

Так, автор программы Алексей Егоров напомнил, что два ракетоносца Ту-95МС совершили рекордный беспосадочный полёт продолжительностью 42 часа 17 минут в июле 2010 года. Они преодолели около 28 тысяч километров, выполнив по четыре дозаправки в воздухе.

Ту-95МСМ — модернизированная версия стратегического ракетоносца Ту-95МС, предназначенного для применения крылатых ракет большой дальности. Самолёты этого семейства остаются частью российской дальней авиации.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. По его словам, для их перехвата приходится активно использовать истребители, а запасы 20-миллиметровых боеприпасов сокращаются.