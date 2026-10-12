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Опубликовано 12 октября, 16:53

Модернизированный «Медведь» Ту-95 получил «стеклянную кабину» и автопилот

Обложка © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Обложка © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МСМ получил обновлённое оборудование и астрономическую систему навигации, которая позволяет ориентироваться по звёздам. Модернизированный «Медведь» показали в программе «Военная приёмка» на телеканале Zvezdanews.

Видео © Телеграм / Zvezdanews

Самолёт оснастили новым бортовым комплексом связи и пилотажно-навигационным оборудованием. Также обновили двигатель и усилили винты. Среди новшеств — системы наблюдения, работающие в различных диапазонах и режимах, а также возможности обработки информации непосредственно на борту и после завершения полёта. Самолёт получил «стеклянную кабину» с многофункциональными дисплеями.

«У каждого члена экипажа будут дисплеи многофункциональной индикации, на которые можно вывести практически любой параметр полёта самолёта», — объяснил лётчик-испытатель предприятия-разработчика, заметив, что в строевых Ту-95МС используют аналоговые приборы.

Астрономическая система навигации не зависит от спутников и использует положение звёзд для определения местоположения самолёта. Это расширяет возможности ориентирования при отсутствии спутниковых навигационных сигналов. Также глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ способен совершать полёт по запрограммированному маршруту без вмешательства лётчика. Что особенно важно с учётом прошлого «‎Медведя».

Так, автор программы Алексей Егоров напомнил, что два ракетоносца Ту-95МС совершили рекордный беспосадочный полёт продолжительностью 42 часа 17 минут в июле 2010 года. Они преодолели около 28 тысяч километров, выполнив по четыре дозаправки в воздухе.

Ту-95МСМ — модернизированная версия стратегического ракетоносца Ту-95МС, предназначенного для применения крылатых ракет большой дальности. Самолёты этого семейства остаются частью российской дальней авиации.

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Татьяна Миссуми
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