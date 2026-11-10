Российским туристам рекомендовали отказаться от самостоятельных автомобильных путешествий по отдалённым районам ЮАР, особенно вечером и ночью. После гибели россиянина при вооружённом нападении на трассе Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности. Путешественникам советуют пользоваться организованными трансферами и услугами проверенных водителей;

«Наша главная рекомендация — не пытаться исследовать страну совершенно самостоятельно, без понимания местной специфики, и не пренебрегать советами принимающей стороны», — заявили в туроператорской компании Corona Travel.

В АТОР пояснили, что особенно рискованными могут быть поездки по малолюдным трассам и дорогам, где отсутствует постоянный полицейский контроль. Туристам рекомендуют заранее согласовывать маршруты с принимающей компанией и по возможности избегать ночных переездов.

Если путешественники всё же арендуют автомобиль, специалисты советуют передвигаться преимущественно в светлое время суток, выбирать основные дороги и не делать незапланированных остановок в безлюдных местах.

Особое внимание следует уделять личным вещам. Туроператоры рекомендуют не демонстрировать дорогие украшения, смартфоны и другие ценности, не оставлять сумки и багаж на виду в автомобиле. Во время остановок двери машины лучше держать заблокированными, а окна — закрытыми.

При возникновении технических проблем специалисты советуют связаться с прокатной компанией или дорожной службой. Если позволяет состояние автомобиля и дорожная обстановка, лучше добраться до ближайшего безопасного места, чем пытаться самостоятельно устранить неисправность на безлюдной трассе.

Поводом для предупреждения стало нападение на российских туристов 5 ноября. Супружеская пара прибыла в Йоханнесбург и направилась на автомобиле в национальный парк Крюгера. Около 22:00 по местному времени путешественники остановились из-за повреждения колеса. В этот момент на них напали вооружённые злоумышленники.

Преступники похитили личные вещи супругов и открыли огонь по мужчине. От полученных ранений россиянин скончался. Его жена выжила, получив травму глаза. Обстоятельства нападения расследует полиция ЮАР.

При этом в АТОР подчеркнули, что массовых отказов россиян от уже забронированных поездок в ЮАР туроператоры не фиксируют. Представители туристического бизнеса отмечают, что Кейптаун, национальные парки и сафари по-прежнему привлекают путешественников, однако грамотная организация маршрута существенно снижает риски.

Ранее Life.ru сообщал, что погибшим при нападении в ЮАР оказался 66-летний россиянин Анатолий Низовцев. Российское посольство подтвердило его гибель и сообщило, что оказывает необходимую консульскую помощь супруге погибшего.