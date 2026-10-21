Съели мыло и добрались до джина: «ОПГ» бабуинов атаковала номер Любови Толкалиной в ЮАР

Отдых Любови Толкалиной в Южной Африке начался с неожиданного визита незваных гостей. Пока актриса отсутствовала, в её гостиничный номер забрались бабуины, которые перевернули вещи и добрались даже до содержимого чемодана.

Бабуины проникли в номер актрисы Любови Толкалиной в ЮАР и устроили погром. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tolkalinaliuba

Звезда остановилась в отеле на территории национального парка Крюгера. Перед уходом она закрыла окно на щеколду, однако не задёрнула шторы. Этим и воспользовались обезьяны, сумевшие самостоятельно открыть створку.

Вернувшись, Толкалина обнаружила настоящий беспорядок. Животные раскидали продукты, добрались до косметических принадлежностей и лекарств, а заодно попытались открыть бутылку алкоголя.

«Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина. Прелесть!» — с иронией рассказала артистка в соцсетях.

К счастью, важные документы остались нетронутыми. Толкалина призналась, что знала о возможности появления диких животных в гостинице, но к такому разгрому оказалась не готова.

Позднее актриса увидела предполагаемых виновников погрома. Особенно её удивило, что сравнительно небольшие обезьяны смогли не только проникнуть в помещение, но и открыть багаж.

«Какое-то тут настоящее ОПГ работает», — пошутила она, описывая поведение бабуинов.

Несмотря на происшествие, впечатление от путешествия у Толкалиной не испортилось. Актриса рассказала, что давно мечтала побывать на сафари и увидеть африканских животных в естественной среде обитания.

Дикие животные нередко доставляют неприятности путешественникам, особенно когда те оказываются слишком близко к ним. В августе в Румынии медведица с тремя медвежатами оторвала бампер у автомобиля на горной трассе Трансфагараш. Машина приблизилась к зверям, после чего хищница вцепилась в заднюю часть кузова. Местные власти неоднократно предупреждали отдыхающих об опасности подобных встреч.