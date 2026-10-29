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Опубликовано 29 октября, 17:01

АТОР проверяет данные о наличии россиян среди жертв обрушения скалы в Каппадокии

Обложка © Х / _jamesreichert, Haber7

Обложка © Х / _jamesreichert, Haber7

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выясняет, могли ли российские туристы пострадать при обрушении скалы в турецкой Каппадокии. Местные власти сообщили о двух погибших и одном раненом, однако их гражданство пока неизвестно.

Обвал скалы в Каппадокии. Видео © Х / _jamesreichert, Haber7

«В настоящий момент мы проверяем информацию о возможном нахождении среди них россиян — клиентов туроператоров», — заявили в пресс-службе АТОР.

В ассоциации уточнили, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Информация о гражданстве погибших и пострадавшего пока не поступала.

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Ранее Life.ru сообщал об обрушении скалы на территории музея под открытым небом в Гёреме. ЧП произошло 29 октября на одном из популярных туристических объектов Каппадокии. К месту трагедии прибыли спасательные службы и медики.

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Андрей Бражников
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