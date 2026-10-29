АТОР проверяет данные о наличии россиян среди жертв обрушения скалы в Каппадокии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выясняет, могли ли российские туристы пострадать при обрушении скалы в турецкой Каппадокии. Местные власти сообщили о двух погибших и одном раненом, однако их гражданство пока неизвестно.

Обвал скалы в Каппадокии. Видео © Х / _jamesreichert, Haber7

«В настоящий момент мы проверяем информацию о возможном нахождении среди них россиян — клиентов туроператоров», — заявили в пресс-службе АТОР.

В ассоциации уточнили, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Информация о гражданстве погибших и пострадавшего пока не поступала.