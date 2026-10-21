Селфи едва не стоило жизни: Туриста едва не унесло в океан мощными волнами на Канарских островах

На Канарских островах турист едва не погиб, пытаясь сделать эффектную фотографию на фоне океана. Мужчину смыло со скалы мощной волной, после чего он некоторое время не мог выбраться из воды. Очевидцы засняли случившееся на видео.

Туриста смыло мощной волной со скалы на Канарских островах во время фотосессии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zanzibar_igor

Отдыхающий забрался на край скалистого берега, рассчитывая получить красивый кадр. Однако в самый неподходящий момент на камни обрушилась огромная волна, которая сбила мужчину с ног и утащила в океан.

Ситуацию осложнило сильное течение. Турист долго не появлялся на поверхности. К счастью, мужчине удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны.

Ранее в крымском посёлке Кореиз (входит в округ Ялта) спасатели вытащили девочку из зоны сильного подтопления, где её едва не унесло бурным потоком воды. Чтобы добраться до ребёнка, сотрудникам МЧС пришлось организовать верёвочную переправу. По предварительной информации, из опасной зоны удалось эвакуировать пять человек.