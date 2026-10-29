Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 16:34

Скала обрушилась в музее турецкой Каппадокии, есть жертвы

Место крушения скалы в Каппадокии. Обложка © Х / Haber Yolu

Место крушения скалы в Каппадокии. Обложка © Х / Haber Yolu

В турецкой Каппадокии произошло масштабное ЧП на туристическом объекте — обрушилась скала. По предварительной информации, есть жертвы и пострадавшие, несколько машин скорой помощи уже работают на месте. Информацией делится издание Milliyet.

Обвал скалы в музее Турции. Видео © Х / _jamesreichert, Haber7

Инцидент случился на территории музея под открытым небом Гёреме. Это одна из главных достопримечательностей региона, которую ежедневно посещают десятки туристов. Сейчас на месте работают спасатели. Судя по появившимся в Сети кадрам, разрушения оказались масштабными. Причина обвала скалы уточняется.

Это не первая трагедия в данном музе. Два года назад скала уже «сползала», но тогда обошлось без жертв из-за ночного времени суток. А в 2025 году камни частично осыпались у входа на территорию объекта.

В Лиможе обрушилась колокольня здания мэрии, простоявшая 143 года
В Лиможе обрушилась колокольня здания мэрии, простоявшая 143 года

Ранее в столице Кении Найроби обрушился строящийся 18-этажный дом, в результате трагедии погибнуть могли до сотни человек. Причиной назывались ошибки при строительстве.

Новости об обрушениях зданий, работе спасателей и ликвидации последствий бедствий — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar