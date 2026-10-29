Скала обрушилась в музее турецкой Каппадокии, есть жертвы

В турецкой Каппадокии произошло масштабное ЧП на туристическом объекте — обрушилась скала. По предварительной информации, есть жертвы и пострадавшие, несколько машин скорой помощи уже работают на месте. Информацией делится издание Milliyet.

Обвал скалы в музее Турции. Видео © Х / _jamesreichert, Haber7

Инцидент случился на территории музея под открытым небом Гёреме. Это одна из главных достопримечательностей региона, которую ежедневно посещают десятки туристов. Сейчас на месте работают спасатели. Судя по появившимся в Сети кадрам, разрушения оказались масштабными. Причина обвала скалы уточняется.

Это не первая трагедия в данном музе. Два года назад скала уже «сползала», но тогда обошлось без жертв из-за ночного времени суток. А в 2025 году камни частично осыпались у входа на территорию объекта.

Ранее в столице Кении Найроби обрушился строящийся 18-этажный дом, в результате трагедии погибнуть могли до сотни человек. Причиной назывались ошибки при строительстве.