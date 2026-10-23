Многоэтажное здание обрушилось в Кении, под завалами до сотни людей

В столице Кении Найроби обрушился строящийся 18-этажный дом, в результате трагедии погибнуть могли до сотни человек. На месте работают спасательные службы. Об этом пишет The Star. Кадры падения конструкции появились в Сети.

В Кении рухнул дом. Видео © Х / Visegrád 24

По словам губернатора Найроби Джонсона Сакаджи, спасатели слышат людей, оставшихся под обломками, и поддерживают с ними связь. Службы осторожно расчищают проходы, чтобы обеспечить приток воздуха и добраться до пострадавших.

К поискам подключились военнослужащие, кинологи со служебными собаками и сотрудники Красного Креста Кении. На месте работают экскаваторы и техника для дробления крупных обломков, дежурят медики. Губернатор призвал жителей не мешать спасателям.

Здание обрушилось 23 октября в торговом районе Истли. Хотя строительство ещё продолжалось, первый этаж уже использовали. При этом, по словам Сакаджи, разрешения на эксплуатацию у объекта не было. Предварительная причина ЧП — возможное нарушение технических требований при строительстве.

Ранее в Китае обычная тренировка закончилась для мужчины серьёзными травмами после того, как на него одно за другим рухнули два больших зеркала. Пострадавшему пришлось наложить более 50 швов. Происшествие случилось 17 октября в фитнес-клубе города Нанкина.