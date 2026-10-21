Не успел пошевелиться: Два зеркала по очереди рухнули на мужчину во время тренировки

В Китае обычная тренировка закончилась для мужчины серьёзными травмами после того, как на него одно за другим рухнули два больших зеркала. Пострадавшему пришлось наложить более 50 швов. Происшествие случилось 17 октября в фитнес-клубе города Нанкина, сообщает китайское издание «Цзюпай синьвэнь».

В Китае на посетителя спортзала упали два зеркала, мужчине наложили более 50 швов. Видео © Х / 和気ニャン

Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина занимался на тренажёре, когда зеркало перед ним внезапно сорвалось с креплений и разбилось. Посетитель замер, пытаясь понять, насколько сильно пострадал, но в этот момент на него обрушилось соседнее зеркало.

Пострадавший по фамилии Цзян рассказал журналистам, что после первого удара почувствовал боль в шее и спине, поэтому боялся пошевелиться. Второе зеркало ударило его краем по лбу. В результате мужчина получил порезы головы, плеч и спины.

После происшествия к месту вызвали скорую помощь. Позднее пострадавшему потребовалось более 50 косметических швов, чтобы обработать многочисленные раны и уменьшить риск появления заметных рубцов.

Предположительной причиной обрушения стала сырость. По словам мужчины, из-за протечки крыши намокла деревянная основа, на которую зеркала были приклеены без дополнительных механических креплений. Сотрудники спортзала также связали падение конструкций с воздействием влаги.

Посетитель пожаловался на сложности с получением компенсации. Представители фитнес-клуба утверждают, что повреждённую зону закрыли, зеркала укрепили, а компания имеет страховку и обсуждает урегулирование ситуации с пострадавшим.

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