Москвич едва не потерял глаз после падения на стеклянную дверь в фитнес-клубе
Москвич получил тяжёлые порезы, влетев в стеклянную дверь фитнес-клуба
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Тренировка в московском фитнес-клубе «СССР» на Красносельской закончилась для 34-летнего Артёма госпитализацией и сложной операцией. Мужчина споткнулся перед душевой и влетел в стеклянную дверь.
По словам Артёма, он не заметил небольшой порожек, потерял равновесие и упал прямо на стекло. Дверь разбилась, а осколки сильно порезали ему лицо и обе руки.
Особенно серьёзно пострадала правая рука — оказался задет нерв. Кроме того, стеклом рассекло веко правого глаза. В больницу москвич поступил в состоянии средней тяжести.
В ту же ночь мужчину прооперировали. Медикам удалось сохранить ему глаз, а раны на лице и руках пришлось зашивать.
Артём утверждает, что после произошедшего фитнес-клуб предложил ему годовой абонемент и оплату реабилитации. Мужчина от компенсации в таком виде отказался и обратился в полицию, пишет «База».
По его словам, возбуждать дело правоохранители не стали, поскольку сочли, что признаков преступления нет: посетитель споткнулся и упал сам.
Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии в московском фитнес-клубе сети «СССР». Тогда после розлива технической жидкости в бассейне признаки химического отравления появились у четырёх человек, двоих госпитализировали.
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