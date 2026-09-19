Москвич едва не потерял глаз после падения на стеклянную дверь в фитнес-клубе

Тренировка в московском фитнес-клубе «СССР» на Красносельской закончилась для 34-летнего Артёма госпитализацией и сложной операцией. Мужчина споткнулся перед душевой и влетел в стеклянную дверь.

Москвичу зашивали лицо и руки после ЧП в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Baza

По словам Артёма, он не заметил небольшой порожек, потерял равновесие и упал прямо на стекло. Дверь разбилась, а осколки сильно порезали ему лицо и обе руки.

Москвичу зашивали лицо и руки после ЧП в фитнес-клубе. Фото © Telegram / Baza

Особенно серьёзно пострадала правая рука — оказался задет нерв. Кроме того, стеклом рассекло веко правого глаза. В больницу москвич поступил в состоянии средней тяжести.

В ту же ночь мужчину прооперировали. Медикам удалось сохранить ему глаз, а раны на лице и руках пришлось зашивать.

Артём утверждает, что после произошедшего фитнес-клуб предложил ему годовой абонемент и оплату реабилитации. Мужчина от компенсации в таком виде отказался и обратился в полицию, пишет «База».

По его словам, возбуждать дело правоохранители не стали, поскольку сочли, что признаков преступления нет: посетитель споткнулся и упал сам.

Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии в московском фитнес-клубе сети «СССР». Тогда после розлива технической жидкости в бассейне признаки химического отравления появились у четырёх человек, двоих госпитализировали.