В Роскачестве развеяли миф о «невозвратных» абонементах и назвали способ вернуть деньги

Россияне могут в любой момент отказаться от услуг фитнес-клуба или бассейна и потребовать вернуть деньги за абонемент. По словам директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова, удержать можно только сумму фактически понесённых организацией расходов.

«Каждый клиент фитнес-клуба или бассейна имеет право отказаться от услуг в любое время без объяснения причин», — рассказал эксперт РИА «Новости».

Перед расторжением договора Поздняков советует изучить его условия: там обычно прописаны порядок отказа от услуг и финансовых расчётов. После этого нужно обратиться в клуб с соответствующим заявлением.

«Обычно возврат переплаченных средств производится в течение десяти дней с момента предъявления соответствующего требования», — отметил специалист.

Если администрация отказывается расторгать договор или возвращает не всю положенную сумму, клиенту следует направить письменное заявление в двух экземплярах. Один из них должен остаться у потребителя с отметкой клуба о принятии.

При отсутствии результата можно обратиться в суд, а также направить жалобу в Роспотребнадзор. При этом обоснованность удержанных расходов в случае спора должен доказать сам фитнес-клуб.

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