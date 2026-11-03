Aurus не объявлял общедоступного снижения цены седана Senat на 10 млн рублей. Специальные условия для отдельных покупателей предусмотрены внутренней политикой компании, однако публичной офертой такие предложения не являются, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе бренда.

«Предоставление специальных условий для отдельных клиентов является частью внутренней политики компании. Подобные предложения не раскрываются и не являются публичной офертой», — пояснили в Aurus.

Компания также опровергла информацию о стоимости Senat в 2027 году на уровне 50–52 млн рублей. По заявлению пресс-службы, базовая цена обновлённой модели зафиксирована на отметке 48,5 млн рублей. Коммерческий директор Aurus Артём Юсупов уже заявлял, что бренд готовится завершить цикл продаж первой версии Senat. По его словам, покупателям доступны различные условия сделок, в том числе лизинг, а также персонализация автомобиля.

Как сообщалось, Aurus якобы может снизить цену на седаны Senat 2026 года выпуска почти на 10 миллионов рублей, чтобы быстрее распродать оставшиеся автомобили. Покупателям предлагают российский премиальный седан за 40 миллионов вместо привычных 49–50 миллионов рублей.