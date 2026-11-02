Aurus может снизить цену на седаны Senat 2026 года выпуска почти на 10 миллионов рублей, чтобы быстрее распродать оставшиеся автомобили. По данным Telegram-канала Mash, покупателям предлагают российский премиальный седан за 40 миллионов вместо привычных 49–50 миллионов рублей.

Речь идёт всего о нескольких машинах нынешней версии. Как утверждает канал, с помощью ограниченного предложения производитель рассчитывает приблизиться к выполнению плана продаж.

При этом продавцы предупреждают, что уже в 2027 году аналогичные автомобили могут стоить не менее 50–52 миллионов рублей. Таким образом, нынешнее предложение позиционируется как возможность приобрести Senat по более низкой цене до подорожания.

С рестайлинговой версией ситуация другая. Обновлённый седан пока доступен только под заказ, а готовых машин у продавцов, по сведениям Mash, нет. Передачу автомобилей покупателям обещают в апреле — июне 2027 года.

Тем, кто оформит заказ сейчас, дилеры обещают сохранить согласованную стоимость. При этом, по их прогнозам, в следующем году стартовая цена рестайлингового Senat может вырасти минимум до 55 миллионов рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о презентации обновлённого Aurus Senat. Тогда коммерческий директор компании Артём Юсупов назвал официальную базовую стоимость модели. Рестайлинговые машины также получили изменённую оптику и решётку радиатора, а удлинённая версия — переработанный салон и мультимедийную систему.