Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что новый автомобиль Volga может появиться в гараже главы государства Владимира Путина. Об этом он сообщил РИА «Новости», отвечая на вопрос о такой возможности.

«Может», — коротко ответил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин лично протестировал новую Volga во время поездки в Нижний Новгород. Президент отметил, что автомобиль легко управляется, а в салоне хорошая звукоизоляция.

Продажи автомобилей бренда стартовали 19 июня 2026 года. Сейчас линейка включает три модели: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

Ранее автомобили Volga впервые опередили «Москвич» по продажам в России: с 5 по 25 октября покупатели приобрели 793 машины против 694. Основной спрос у двух марок приходится на разные модели. У «Москвича» около 80% продаж обеспечивает наиболее доступный кроссовер «Москвич 3». У Volga больше половины покупателей выбирают флагманский K50.