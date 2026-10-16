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Опубликовано 16 октября, 12:39

Новый Aurus Senat получил ценник: базовая версия обойдётся почти в ₽50 млн

В Aurus сообщили, что цена обновлённого Senat начинается от 48,5 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость обновлённого российского представительского седана Aurus Senat начинается от 48,5 миллиона рублей. Начальную цену автомобиля раскрыл коммерческий директор компании Артём Юсупов во время специального показа новинки.

«Цена автомобиля 48,5 млн рублей — это условно базовая цена», — сообщил Юсупов журналистам.

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Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представили обновлённые Aurus Senat и Senat Long. Автомобили получили изменённую переднюю и заднюю оптику, а также новую решётку радиатора. Для удлинённой версии производитель переработал архитектуру салона и мультимедийную систему.

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Андрей Бражников
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