Русский богатырь в Ferrari не влез: Овечкин рассказал, за что любит отечественный Aurus

Российский хоккеист Александр Овечкин обожает мощные спортивные машины, однако далеко не каждый суперкар способен вместить легенду НХЛ. Из-за высокого роста и внушительных габаритов форвард просто не помещается в некоторые модели Ferrari и Aston Martin. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Авто Mail».

Овечкин признался, что мечтает однажды оказаться за рулём гоночного автомобиля и как следует погонять по треку. Однако пока реализовать задумку не удалось. По словам хоккеиста, ему важны не только скорость и мощность, но и комфорт, а в тесных салонах некоторых суперкаров с этим возникают проблемы.

Зато в Москве спортсмен с удовольствием передвигается на отечественном Aurus Arsenal. Роскошный минивэн полностью отвечает его требованиям, а особую гордость вызывает номерной знак с фирменной восьмёркой — именно под этим номером Овечкин выступает на протяжении всей карьеры.

«Машина мне очень нравится. В ней есть всё необходимое: и комфорт, и сила, ну и, соответственно, восьмой номер!» — поделился хоккеист.

Впрочем, особое место в гараже Овечкина занимает белый Mercedes-Benz G 65 AMG с 12-цилиндровым двигателем. Автомобиль он приобрёл во время локаута в НХЛ, когда проводил сезон в России. Хоккеист настолько привязался к своему «Гелендвагену», что не собирается продавать его ни за какие деньги. А вот с первой BMW M6, купленной ещё в дебютный год выступлений за «Вашингтон», спортсмену всё-таки пришлось расстаться.

Вспомнил Овечкин и свои первые водительские приключения. Учился управлять автомобилем он вместе с отцом на Volkswagen Multivan с механической коробкой передач. Однажды будущая звезда хоккея решил эффектно стартовать со светофора, но перестарался и сломал коробку передач. После такого заезда обучение пришлось на время прервать.

Ранее Life.ru сообщал, что за летние каникулы в России Овечкин получил 33 автомобильных штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей. По данным Mash на спорте, нарушения фиксировались на его Aurus Arsenal с номером 008. Хоккеиста штрафовали за превышение скорости, неоплаченную парковку и остановку в неположенных местах. Почти все начисления спортсмен к тому моменту погасил, оставался лишь один штраф на 4,5 тысячи рублей.