В Авдеевке (ДНР) около 240 человек уже заселились в восстановленные многоквартирные дома, а до конца 2026 года в городе планируют сдать дом на 70 квартир, рассказала начальник территориального отдела Ясиноватского округа Марина Асеева. По её словам, сейчас в городе живут около 900 человек.

В тёплые месяцы их бывает около тысячи, но к зиме часть жителей уезжает к близким. Электрики ставят опоры, тянут новые линии и постепенно подключают дома к сети. Если на участке остались боеприпасы, первыми туда входят сапёры. Питьевую воду жителям привозят волонтёры.

Из-за продолжающихся обстрелов и атак беспилотников ВСУ в городе пока не удаётся открыть постоянный медпункт. Жителей дважды в неделю принимает медсестра, базовые лекарства можно купить в местной аптеке. С восстановлением промышленных предприятий тоже приходится ждать, поэтому многие ездят на работу в Донецк и Макеевку.

«Я считаю, что при возврате к мирной жизни восстановление города будет проходить более интенсивными темпами и с радующими результатами. Люди будут это видеть. Я надеюсь, что в 2027 году изменения в городе будут более заметными», — отметила собеседница RT.