МВД России подготовило проект приказа об упрощённой регистрации автомобилей для отдельных категорий жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также организаций, связанных с этими регионами. При соблюдении установленных условий транспорт можно будет поставить на российский учёт без уплаты госпошлины, утилизационного сбора и таможенных платежей. Проект размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

Льгота предусмотрена для граждан России, постоянно проживавших в четырёх регионах на момент их принятия в состав РФ, а также для тех, кто ранее жил на этих территориях, но впоследствии переехал в другие российские регионы. Специальный порядок распространяется и на юридических лиц, руководящие органы которых находились там на соответствующую дату.

Кроме того, законодательство предусматривает особые условия для некоторых транспортных средств, находящихся во владении указанных лиц, а также автомобилей, поступивших в государственную или муниципальную собственность.

При этом льготная регистрация доступна не для любой машины. Транспортное средство должно быть зарегистрировано в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области или на территории Украины не позднее 31 декабря 2025 года и не находиться под таможенным контролем.

При соблюдении этих условий владельцам не потребуется предъявлять диагностическую карту и таможенные документы, а также проходить оценку соответствия автомобиля требованиям технического регулирования. Предусмотрена возможность оформления бумажного паспорта транспортного средства.

Правила утверждены постановлением правительства № 1475 от 9 ноября 2026 года, которое вступает в силу 17 ноября. Воспользоваться упрощённой регистрацией можно при обращении в подразделения МВД до 1 января 2028 года. Новый ведомственный проект МВД должен определить порядок исполнения этих требований. Сам проект пока находится на стадии подготовки.