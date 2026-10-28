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Регион
Опубликовано 28 октября, 17:54

Мариуполь преобразился после тяжёлых боёв: В городе восстановили 1700 многоэтажек и 250 соцобъектов

Мэр Кольцов заявил о практически полном восстановлении Мариуполя

Въезд в Мариуполь. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Въезд в Мариуполь. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Мариуполь, около 70% которого пострадало во время боевых действий, на сегодняшний день практически полностью восстановлен. Об этом заявил глава городского округа Антон Кольцов на Форуме туристических территорий.

По словам мэра, за время восстановительных работ строители привели в порядок более 1,7 тысячи многоквартирных домов, около 250 социальных объектов и 150 километров городских дорог.

«Разрушения города были порядка 70%. Город на сегодняшний день практически полностью восстановлен», — сообщил Кольцов.

Градоначальник уточнил, что в многоквартирных домах обновили фасады и кровли. По его оценке, благодаря масштабной реконструкции Мариуполь теперь выглядит практически как новый город.

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Ранее Life.ru рассказывал, как вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал девочке из Мариуполя восстановить её школу. Во время поездки в город в 2022 году ребёнок обратился к чиновнику с просьбой отремонтировать учебное заведение. Хуснуллин пообещал помочь, и впоследствии школу восстановили. В городе также построили школу искусств на 550 мест, о которой девочка мечтала.

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Юрий Лысенко
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