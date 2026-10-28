Мариуполь преобразился после тяжёлых боёв: В городе восстановили 1700 многоэтажек и 250 соцобъектов

Мариуполь, около 70% которого пострадало во время боевых действий, на сегодняшний день практически полностью восстановлен. Об этом заявил глава городского округа Антон Кольцов на Форуме туристических территорий.

По словам мэра, за время восстановительных работ строители привели в порядок более 1,7 тысячи многоквартирных домов, около 250 социальных объектов и 150 километров городских дорог.

«Разрушения города были порядка 70%. Город на сегодняшний день практически полностью восстановлен», — сообщил Кольцов.

Градоначальник уточнил, что в многоквартирных домах обновили фасады и кровли. По его оценке, благодаря масштабной реконструкции Мариуполь теперь выглядит практически как новый город.