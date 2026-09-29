Москвичи скупают квартиры у Азовского моря: что разогнало спрос на жильё в Мариуполе на 230%

Объём сделок с жильём в Мариуполе за год вырос на 230%. Только в июле в городе зарегистрировали 305 сделок с квартирами в новостройках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Наибольший интерес к недвижимости проявляют покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга. В городе работают более десяти застройщиков, а почти 30 проектов находятся на стадии строительства. Одним из основных факторов спроса участники рынка называют льготную ипотеку под 2%. Такая ставка действительно действует для покупателей новостроек в Мариуполе, при этом отдельные предложения предполагают ежемесячный платёж около 22–25 тысяч рублей.

При этом аренда двухкомнатных квартир в городе может составлять около 30–45 тысяч рублей в месяц, а риелторы рассматривают часть покупок как инвестиционные.

Новостройки сейчас заметно дороже вторичного жилья. Квадратный метр в новых домах стоит от 141 до 217 тысяч рублей, минимальная стоимость квартиры начинается примерно от 5,17 млн. На вторичном рынке средняя цена «квадрата» оценивается примерно в 78 тысяч рублей, а квартиры — в 3,8 млн.

Полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР Олег Фурсов заявил SHOT, что за первые шесть месяцев 2026 года количество сделок в новых регионах выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка ожидают дальнейшего роста стоимости недвижимости. Руководитель агентства «Атлас» Александр Лапшин связывает это с появлением новых проектов, господдержкой и расположением города у Азовского моря.

Ранее Life.ru рассказывал, как в целом меняется разрыв в стоимости новостроек и вторичного жилья в России. По данным экспертов, льготные программы остаются одним из факторов, поддерживающих спрос на первичном рынке.