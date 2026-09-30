Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 16:12

Авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы из Москвы в Акабу в ноябре

Обложка © Wikipedia / Mitchul Hope

Обложка © Wikipedia / Mitchul Hope

Авиакомпания Royal Jordanian планирует в ноябре открыть рейсы между Москвой и иорданским курортом Акаба на Красном море. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.

По словам коммерческого директора перевозчика Карима Маклуфа, полёты будут выполняться дважды в неделю. Московским аэропортом отправления станет Домодедово. У национального перевозчика Иордании уже есть маршрут из Москвы в Амман.

Ожидается, что российский турпоток в Иорданию увеличится с 30 тысяч до 100 тысяч человек уже к 2028 году благодаря открытию новых рейсов.

42 страны ждут: куда россияне смогут улететь этой осенью без пересадок
42 страны ждут: куда россияне смогут улететь этой осенью без пересадок

Ранее Life.ru писал, что с 2027 года низкоуглеродное авиационное SAF-топливо станет обязательным требованием для зарубежных авиаперелетов. Его использование сокращает выработку углекислого газа воздушным транспортом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • иордания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar