Авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы из Москвы в Акабу в ноябре
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Авиакомпания Royal Jordanian планирует в ноябре открыть рейсы между Москвой и иорданским курортом Акаба на Красном море. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.
По словам коммерческого директора перевозчика Карима Маклуфа, полёты будут выполняться дважды в неделю. Московским аэропортом отправления станет Домодедово. У национального перевозчика Иордании уже есть маршрут из Москвы в Амман.
Ожидается, что российский турпоток в Иорданию увеличится с 30 тысяч до 100 тысяч человек уже к 2028 году благодаря открытию новых рейсов.
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