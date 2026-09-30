Авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы из Москвы в Акабу в ноябре

Авиакомпания Royal Jordanian планирует в ноябре открыть рейсы между Москвой и иорданским курортом Акаба на Красном море. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.

По словам коммерческого директора перевозчика Карима Маклуфа, полёты будут выполняться дважды в неделю. Московским аэропортом отправления станет Домодедово. У национального перевозчика Иордании уже есть маршрут из Москвы в Амман.

Ожидается, что российский турпоток в Иорданию увеличится с 30 тысяч до 100 тысяч человек уже к 2028 году благодаря открытию новых рейсов.

Ранее Life.ru писал, что с 2027 года низкоуглеродное авиационное SAF-топливо станет обязательным требованием для зарубежных авиаперелетов. Его использование сокращает выработку углекислого газа воздушным транспортом.