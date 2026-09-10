Украинская группировка, оказавшаяся в окружении в Харьковской области, продолжает нести потери под ударами российской авиации и артиллерии. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

На Великобурлукском направлении идут ожесточённые бои в районе Ольховатки. По словам собеседника агентства, российские силы наносят интенсивные удары по скоплениям украинских военных внутри окружения.

«За сутки подтверждённые потери противника составили свыше 90 человек», — заявил источник.

Бои продолжаются и на северо-востоке Харьковской области, где, как утверждается, также остаются окружённые подразделения ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило о пресечении двух попыток украинских войск прорвать окружение. В ведомстве заявили, что за сутки ВСУ потеряли на этом участке около 35 человек, бронемашину, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса.

7 сентября Минобороны сообщило, что на севере Харьковской области в окружении оказались около 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Владимир Путин оценивал площадь котла примерно в 460 кв. км и говорил, что он охватывает 27 населённых пунктов.