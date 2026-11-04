Обычная рыбалка с братом обернулась для 26-летнего австралийца Мэтью Мориса выигрышем в миллион австралийских долларов — около 56,9 миллиона рублей. Молодой человек вытащил из воды 80-сантиметровую рыбу с красной меткой, которая оказалась главным призом конкурса Million Dollar Fish. Об удивительном везении жителя Дарвина сообщает The Guardian.

Морис отправился на рыбалку вечером 29 октября после футбольной тренировки. Его брат приехал из-за границы, и родственники решили провести время вместе. Далеко уплывать не стали — остановились менее чем в километре от места спуска лодки на воду.

Вскоре на крючок попался крупный баррамунди. Когда рыба выскочила из воды, австралиец заметил ярко-красную метку. Он понял, что улов связан с известным рыболовным конкурсом, но размер выигрыша выяснился только после проверки.

В рамках Million Dollar Fish организаторы поместили призовые метки на 101 рыбу. За поимку сотни из них предусмотрено по 10 тысяч австралийских долларов, а одна приносит счастливчику сразу миллион. Именно её и вытащил Морис.

Новость о выигрыше потрясла рыбака. Он признался, что происходящее напоминает сон, а распоряжаться такой суммой ему даже немного страшно. Тратить деньги бездумно мужчина не собирается: в первую очередь планирует купить жильё, разобраться с финансовыми обязательствами и лишь затем позволить себе небольшие удовольствия.

Примечательно, что за 12 лет существования конкурса главный приз удалось получить всего двум рыбакам. Морис стал вторым счастливчиком, которому попалась рыба на миллион долларов.