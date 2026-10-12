«Это какой-то треш»: Акулы умыкнули тунца прямо со снасти рыбаков в Приморье

Рыбалка в Уссурийском заливе обернулась неожиданной схваткой за улов: акулы набросились на крупного тунца, которого мужчины пытались поднять на борт катера. Кадры необычной охоты появились в соцсетях. На видео видно, как хищницы кружат возле судна и атакуют уже подсечённую рыбу, пока рыбаки стараются вытащить её из воды.

Акулы умыкнули тунца прямо со снасти рыбаков в Приморье. Видео © Telegram / Город В

«Это какая-то не рыбалка, это какой-то треш», — резюмировал один из мужчин, наблюдая, как от улова практически ничего не остаётся.

В этом сезоне крупные тунцы всё чаще встречаются у берегов Южного Приморья. Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО ранее сообщали, что речь идёт в том числе о тихоокеанском голубом тунце, который летом и осенью заходит в воды региона.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Приморье, когда акула откусила половину пойманного тунца прямо у лодки рыбака. После этого хищница ещё некоторое время кружила возле судна, словно рассчитывая на продолжение «угощения». Подобные встречи с акулами в районе приморских рыбалок в этом сезоне происходят уже не впервые.