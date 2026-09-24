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Опубликовано 24 сентября, 12:20

«Прям подо мной!»: Белуха-скромница отдалась в объятия сапбордисту, но только на втором свидании

Белуха прокатила сапбордиста на спине у берегов Сахалина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladi__master

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladi__master

Белуха устроила необычную встречу с сапбордистом у берегов Сахалина. Морское млекопитающее подплыло вплотную к доске, а затем позволило мужчине прокатиться у себя на спине.

Белуха прокатила сапбордиста на спине у берегов Сахалина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladi__master

По словам автора видео, он уже встречал эту белуху несколько месяцев назад, однако тогда животное держалось на расстоянии. На этот раз она сама подошла значительно ближе. На кадрах видно, как она некоторое время плывёт рядом с человеком и его доской, после чего сопровождает его в сторону берега.

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Больше новостей о животных, редких видах и природе — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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