«Прям подо мной!»: Белуха-скромница отдалась в объятия сапбордисту, но только на втором свидании

Белуха устроила необычную встречу с сапбордистом у берегов Сахалина. Морское млекопитающее подплыло вплотную к доске, а затем позволило мужчине прокатиться у себя на спине.

Белуха прокатила сапбордиста на спине у берегов Сахалина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladi__master

По словам автора видео, он уже встречал эту белуху несколько месяцев назад, однако тогда животное держалось на расстоянии. На этот раз она сама подошла значительно ближе. На кадрах видно, как она некоторое время плывёт рядом с человеком и его доской, после чего сопровождает его в сторону берега.

Ранее Life.ru рассказывал, как туристы наблюдают за китами в одном из самых диких уголков Дальнего Востока — на Шантарских островах. Гренландские киты там подходят настолько близко к мелководью, что увидеть их иногда можно практически с берега. Численность охотоморской популяции оценивается менее чем в 400 животных. Учёные продолжают изучать причины, по которым морские гиганты регулярно заходят в местные бухты.