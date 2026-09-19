Отдыхающих на популярном пляже Приморья встретила раздувшаяся туша кита

Тушу погибшего кита обнаружили на популярном пляже в Ливадии Приморского края. На берег морского гиганта выбросило в разгар жаркой погоды, когда к побережью приехало множество отдыхающих. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Тушу погибшего кита обнаружили на популярном пляже в Приморье. Видео © Telegram / VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья

По предварительным данным, погибшее животное может оказаться северным малым полосатиком, которого также называют китом Минке. Точный вид пока не установлен.

Туша уже начала раздуваться. Причины гибели морского млекопитающего на данный момент неизвестны.

Северных малых полосатиков действительно встречают в водах южного Приморья: ранее специалисты отмечали их появление в заливе Петра Великого. Однако это само по себе не подтверждает, что найденное в Ливадии животное относится именно к этому виду.

Ранее Life.ru рассказывал, что в районе мыса Козий в Ливадии уже находили тушу мёртвого кита. Тогда специалисты установили, что животное погибло примерно за три месяца до обнаружения. Его отбуксировали в море, однако позднее тушу снова прибило к туристическому пляжу.